CBG promove primeiro estágio de treinamento do novo ciclo com a ginástica artística feminina

A atitude das atletas está sendo examinada com lupa pela comissão técnica. "O comportamento em competição é algo muito importante, sobretudo para as ginastas mais jovens. Temos atletas que já participaram do Campeonato Mundial Juvenil e estão construindo uma história que acompanhamos em detalhe. Precisamos conhecer as reações, o comprometimento, a postura", disse Porath.

Por reunir muitas ginastas juvenis (12 a 15 anos), ainda em idade escolar, o intercâmbio de informações também vem sendo fundamental. "Precisamos saber quais delas podem treinar em dois períodos e conversar para saber as rotinas dos clubes, o calendário deles. Nossa ideia é sempre otimizar o calendário, fazendo de nossas competições nacionais seletivas para formação das Seleções", disse Porath.