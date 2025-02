CBF Academy democratiza acesso a ensino, vai a todos os Estados do Brasil e dobra de tamanho em 2024

LICENÇA A PARA ALÉM DE RIO-SP

O processo de democratização e descentralização por parte da CBF Academy também chegou à elite do jogo. Pela primeira vez na história, o curso de Licença A, que permite a técnicos dirigirem equipes profissionais em todas as divisões do futebol brasileiro, foi realizado fora do eixo Rio-São Paulo. No segundo semestre de 2024, a CBF Academy abriu as primeiras turmas na Bahia e em Minas Gerais.

A Licença A é voltada a treinadores que atuam profissionalmente e buscam formação mais completa e detalhada, com estudos avançados em tática e gestão de equipes. Até 2023, para buscar essa qualificação era preciso estar presencialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Em 2025, a CBF Academy vai ampliar as ofertas e levar o curso de Licença A para Goiás, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul. A descentralização destes cursos representa uma grande oportunidade para treinadores que buscam atuar no mais alto nível do futebol profissional, mas sem a necessidade de deslocamento para outros estados.