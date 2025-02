Calleri celebra fim de jejum e brinca com gol dado a Oscar: "Eu toquei na bola"

Calleri, enfim, acabou com o jejum de gols com o qual vinha lidando desde o fim da temporada passada. Nesta quarta-feira, o argentino marcou o segundo tento do São Paulo na goleada por 4 a 1 sobre o Mirassol, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista, e não escondeu a satisfação ao deixar o campo.

Mais leve, Calleria até brincou com o fato de o primeiro gol do São Paulo ter sido dado a Oscar, embora, de acordo com ele, deveria ter sido reconhecido como de sua autoria.

"Muito feliz. Sei que não estava fazendo gols, mas a vontade, a gana, sempre está presente, e a torcida sempre reconhece. Eu sei que o primeiro gol foi para o Oscar, mas eu toquei na bola, então para mim foram dois gols [que eu marquei]", disse Calleri ao Paulistão+.