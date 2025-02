Botafogo anuncia contratação do zagueiro David Ricardo até o final de 2028

Nesta quarta-feira, através de nota oficial, o Botafogo anunciou a contratação do zagueiro David Ricardo. O vínculo é válido até o final de 2028.

Revelado nas categorias de base do Fluminense do Piauí, David foi contratado junto ao Ceará em 2022. Desde então, vestiu a camisa do Vozão em 99 oportunidades, com seis bolas na rede e três assistências registradas.