Augusto Melo quer Romeu afastado durante processo, mas esbarra em discussões estatutárias; saiba detalhes

A Gazeta Esportiva ouviu o advogado Felipe Fernandes Rocha, especializado em direito civil associativo e sócio da CSFR Advogados. Para ele, a solicitação de Augusto Melo não se sustenta nos artigos do Estatuto do Corinthians.

"O pedido de suspensão liminar do presidente do Conselho Deliberativo não encontra guarida no Estatuto do clube. Este é claro ao dispor que cabe ao Conselho Deliberativo '... velar pelo fiel cumprimento deste Estatuto e pelos interesses do Corinthians.' (alínea J, art.81). Dentre as competências do presidente do Conselho Deliberativo, está a convocação de reunião extraordinária (alínea "A", inciso II, art. 82), inclusive, para deliberação sobre destituição ou não do presidente da Diretoria, ouvida a Comissão de Ética e a defesa".

"Portanto, qualquer tentativa de afastamento do presidente do Conselho Deliberativo diante de um cenário politicamente conturbado é indevida e pode ser lida, à luz do direito associativo, como uma tentativa de macular os poderes atribuídos ao Conselho, cuja missão precípua é o de defender os interesses do clube".

"No exercício de função qualificada, cabe ao Presidente do Conselho observar suas obrigações estatutárias. Não caberá a ele decidir sozinho, mas seria negligente se não permitisse a seus pares decidirem coletivamente, garantido o direito à ampla defesa".

"Em suma, o estatuto social deve ser interpretado sempre com o propósito de proteção da instituição que o criou, sob pena de servir a interesses particulares e de ocasião, o que não se recomenda em nenhuma ocasião".

A PALAVRA DE AUGUSTO