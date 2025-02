Atacante do Corinthians, Memphis Depay é condenado por dirigir sob efeito de álcool em Mônaco

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, foi condenado na última terça-feira a quatro meses de prisão em Mônaco por dirigir sob o efeito de álcool durante as suas férias em agosto do ano passado, antes de assinar contrato com o Timão. A pena, no entanto, está suspensa.

O atleta não compareceu ao julgamento e precisará pagar uma multa de 9 mil euros (R$ 54,1 mil). Além disso, ele está proibido de conduzir um veículo no Principado por dois anos. As informações foram veiculadas pela imprensa de Mônaco e confirmadas pelo Ministério Público do país.

Conforme divulgado, o jogador foi detido por volta das 5h30 (horário local) do dia 6 de agosto de 2024 por conduzir um Rolls-Royce de "maneira arriscada". Na ocasião, foi detectada 1,01 mg de álcool por litro de ar expirado, ou seja, 2g de álcool por litro de sangue. Em Mônaco, o limite é de 0,5g por litro.