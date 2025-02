Após ano vitorioso, Fortaleza tem certificado de Clube Formador renovado pela CBF

Em 2024, a base do Fortaleza conquistou 22 taças, com destaque aos estaduais - venceu seis de sete disputados. Campanhas históricas também marcaram o ano passado, em que, pela primeira vez, o Leão do Pici alcançou a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Em 2025, o Tricolor já se sagrou campeão da Eurocup Delfzijl Sub-13 ao vencer o Bayern de Munique por 4 a 2 na grande final.

Além do título, neste começo de temporada, cinco atletas que disputaram a Copinha foram relacionados por Juan Pablo Vojvoda para uma partida com o plantel profissional, com quatro deles entrando em campo. Na competição de base, disputada em São Paulo, o Fortaleza caiu na terceira fase, ao ser derrotado por 3 a 2 pelo Ituano.

"Nossa busca pela evolução é constante, e se manter no seleto grupo de clubes com certificado de Clube Formador, mostra a qualidade do trabalho desenvolvido nas categorias de base do Fortaleza. Sabemos que o trabalho é árduo, mas temos ciência que uma boa base sustenta um clube gigante", adicionou Erisson Matias, Gerente das Categorias de Base.