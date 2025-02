Wendell vai ao CT, faz exames e deve ser anunciado pelo São Paulo nas próximas horas

Wendell deve começar a treinar no CT da Barra Funda na quarta-feira, quando haverá trabalho para os jogadores que não serão relacionados para a partida contra o Mirassol, no mesmo dia, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Paulista.

Caso seja regularizado a tempo, Wendell pode ser uma das grandes novidades do São Paulo para o confronto com o Red Bull Bragantino, sábado, às 18h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.