Vitória x Sousa: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Nordeste

Nesta terça-feira, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, o Vitória enfrenta o Sousa, às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA).

O Vitória está na quinta posição do Grupo A, com um ponto. Por sua vez, o Sousa está em terceiro, com três. As quatro melhores equipes avançam às quartas de final.

ONDE ASSISTIR