Vitória anuncia contratação do atacante Carlinhos, emprestado pelo Flamengo

Em 2024, ainda com a camisa do Volta Redonda, Carlinhos se destacou na disputa do Campeonato Carioca, quando foi o vice-artilheiro da competição, com oito gols marcados, e foi contratado pelo Flamengo.

No Rubro-negro, foram 20 jogos e cinco bolas na rede. Em 2025, Carlinhos já disputou quatro partidas pelo Campeonato Carioca e marcou três gols.

Revelado pelas categorias de base do Corinthians em 2017, Carlinhos ainda tem passagens por Oeste, Novorizontino, Vila Nova, Marcílio Dias, Atibaia, São Caetano, Santo André, Audax-RJ, Juventus-SP, Camboriú-SC e Nova Iguaçu.

Carlinhos é a 12ª contratação do Vitória para a temporada de 2025.

O Vitória volta a campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Sousa, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, no Barradão. A equipe baiana ocupa a 5ª posição do grupo A, com um ponto conquistado.