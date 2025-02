Vasco x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Carioca

O técnico Fábio Carille não tem problemas para escalar sua equipe para o clássico desta quarta. O lateral direito Paulo Henrique, que reclamou de dores musculares na última partida, foi relacionado e está liberado para atuar. Na zaga, Lucas Oliveira e Lucas Freitas disputam uma posição.

Se a situação do Vasco na competição é confortável, o Fluminense está enfrentando uma séria má fase. A equipe de Mano Menezes aparece na décima colocação, com sete pontos, e apenas uma vitória em sete jogos disputados. O time vem de derrota no clássico contra o Botafogo e um empate com o Boavista, no último domingo.