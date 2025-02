Vasco fecha acordo com empresa de Inteligência Artificial para otimizar o atendimento a sócios do clube

Além do atendimento, a empresa também fará o gerenciamento do relacionamento com o torcedor (CRM), mirando aprimorar o controle e planejamento de interações com a base de sócios. A inteligência artificial ainda servirá para criar estratégias de aproximação e fidelização, focando no aumento de ticket e captação de novos associados.

"O Vasco está implementando uma estratégia para fortalecer seu vínculo com a torcida através da campanha 'Eu sou vascaíno', que utiliza a primeira pessoa para criar uma conexão mais pessoal e direta. Esta iniciativa abrange diversos aspectos, com foco principal na melhoria da experiência e da jornada do torcedor. Um ponto crucial identificado como uma dor histórica é a qualidade do atendimento aos vascaínos. Para resolver essa questão, firmamos esta parceria com a Somos Young, reconhecida como uma das melhores empresas de atendimento do Brasil atualmente", pontuou Carlos Amodeo, CEO do Vasco.

"A meta é tornar o clube uma referência no atendimento aos sócios. Este acordo com a Somos Young, que possui tecnologia avançada nessa área, promete revolucionar como o clube se comunica e atende às necessidades de seus torcedores. Assim, pretendemos melhorar significativamente a satisfação dos nossos sócios e estabelecer um novo padrão de excelência em atendimento no futebol brasileiro", finalizou.