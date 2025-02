Vasco divulga lista de relacionados para clássico para o Fluminense em Brasília

? Relacionados para viagem rumo a Brasília! ??

A delegação vascaína já embarcou em direção a Brasília. A chegada está prevista para acontecer a partir das 16h30. Os torcedores poderão recepcionar o time no B Hotel, onde a equipe ficará hospedada.

Único time invicto no Campeonato Carioca, o Vasco é o vice-líder da competição, com 13 pontos conquistados, empatado com o líder Volta Redonda, que leva a melhor no número de vitórias. A partida contra o Fluminense é o primeiro clássico do Vasco na temporada. O Tricolor carioca ocupa a 10ª posição, com sete pontos.