Vasco desembarca em Brasília para clássico contra o Fluminense pelo Carioca

A delegação do Vasco já está em Brasília, local em que disputará o clássico contra o Fluminense nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca, na Arena Mané Garrincha. O desembarque do clube carioca na capital do Brasil ocorreu nesta terça-feira.

O duelo será em Brasília por conta de um acordo, feito no início de 2024, entre a SAF vascaína e a organizadora da partida.