Tiquinho revela frio na barriga para jogar com Neymar no Santos: "Ele é f...!"

Não são apenas os torcedores que estão animados para ver Neymar em campo com a camisa do Santos. Os próprios jogadores estão ansiosos. Nesta terça-feira, o atacante Tiquinho Soares revelou que está com "frio na barriga" para dividir o gramado com o ídolo.

"Para falar a verdade, estou doido pra sair daqui (coletiva) e ir trabalhar com ele (Neymar). Espero que eu esteja à altura para a jogar de um um grande ídolo. Espero o mais rápido entrosar com ele e meus companheiros. Claro que estamos com esse frio na barriga. É um cara fora de série. Tenho que estar bem para que tudo dê certo. É um cara extraclasse. Tenho que estar bem e focado e tudo vai acontecer naturalmente", disse.

"Estamos falando de um cara f...! Espero que dê tudo certo. Você vê o sorriso no rosto dele. É prazeroso. Espero que a gente esteja à altura dele para se ajudar", completou.