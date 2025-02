Tiquinho promete honrar o Santos com "unhas e dentes" e pede mais "10 ou 15 dias" para entrar em forma

Nesta terça-feira, Tiquinho Soares foi oficialmente apresentado como jogador Santos. Em entrevista coletiva, o atacante celebrou a oportunidade e falou sobre a sua condição física.

"Prometo honrar essa camisa com unhas e dentes. Estou muito feliz de vestir essa camisa tão pesada do futebol mundial. Vinha a bastante tempo sem jogar. Não fiz pré-temporada. Isso custa um pouco. É difícil estar sem ritmo de jogo. Mas estou ganhando forma com o tempo. Estou feliz e espero melhorar mais para ajudar meus companheiros", comentou.

"Espero entrar em forma o mais rápido possível. Vamos jogar na quarta-feira já. Toda hora tem jogo, bom para se condicionar o mais rápido possível. Tenho certeza que mais uns 10 ou 15 dias para estar no meu bem", ampliou.