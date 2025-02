Suposto novo 3º uniforme do São Paulo vaza na internet; confira detalhes

Uma foto do suposto novo terceiro uniforme do São Paulo vazou na internet nestes últimos dias. O modelo é predominantemente preto e inspirado na camisa usada por Rogério Ceni na final do Mundial de Clubes de 2005, contra o Liverpool.

A New Balance, fornecedora de material esportivo do São Paulo, lançou nesta semana a nova camisa I do clube, com referências ao tricampeonato mundial conquistado no Japão, que em 2025 completa 20 anos.

(Foto: Reprodução)