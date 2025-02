Sport x Fortaleza: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Nordeste

A segunda rodada da Copa do Nordeste começa nesta terça-feira. Sport e Fortaleza se enfrentam às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), em jogo válido pelo Grupo A da competição.

O Sport vai atuar sem a presença da torcida. Isso porque o clube foi punido pelos episódios de violência entre seus torcedores e do Santa Cruz, ocorridos no último sábado. Dentro de campo, os donos da casa buscam manter os 100% de aproveitamento. O Fortaleza chega para o confronto sendo o líder da chave. Os visitantes estão à frente do adversário apenas nos critérios de desempate.