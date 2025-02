Sem titulares, Flamengo divulga lista de relacionados para duelo contra a Portuguesa-RJ

O Flamengo divulgou, nesta terça-feira, a lista dos atletas relacionados para o duelo contra a Portuguesa-RJ, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A partida acontece nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Municipal Parque do Sábia, em Uberlândia, Minas Gerais.

O técnico Filipe Luís optou por relacionar apenas reservas para o confronto. Todos os titulares na vitória sobre o Botafogo, no último domingo, por 3 a 1, pela Supercopa do Brasil, no Estádio Mangueirão, em Belém, não foram relacionados e vão permanecer no Rio de Janeiro.

Além deles, o lateral direito Guillermo Varela foi liberado pelo Rubro-negro para viajar ao Uruguai para acompanhar o enterro da mãe, que faleceu nesta terça-feira. Com isso, Danilo, reforço do Flamengo para a temporada, pode começar entre os titulares pela primeira vez.