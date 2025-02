São Paulo x Mirassol: veja onde assistir ao duelo pelo Paulistão

Após utilizar o time titular no clássico do último sábado, contra o Santos, na Vila Belmiro, o técnico Luis Zubeldía pode promover mudanças na equipe, voltando a acionar alguns jogadores considerados reservas.

Alan Franco, desfalque contra o Santos por causa de uma sobrecarga na coxa esquerda, tem trabalhado parcialmente com o restante do elenco e segue como dúvida para o duelo com o Mirassol. Caso ainda não reúna condições de jogo, deverá ser substituído por Sabino novamente.

Mesmo com um jogo a menos que os outros integrantes do Grupo C do Paulistão, o São Paulo é o líder de sua chave, com dez pontos, e visa voltar a vencer após a derrota no clássico contra o Santos. Do outro lado, porém, estará o dono da melhor campanha geral do Estadual, com 15 tentos, à frente do Corinthians pelos critérios de desempate. Ou seja, expectativa é de um grande jogo no Morumbis.