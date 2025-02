São Paulo x Mirassol: confira desfalques, arbitragem e mais sobre o duelo

O São Paulo recebe o Mirassol nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor terá a missão de se redimir diante de sua torcida após o revés no clássico do último sábado, contra o Santos, na Vila Viva Sorte.

Mesmo com um jogo a menos que os demais integrantes do Grupo C, o São Paulo é o líder da chave, com dez pontos, e pode ampliar sua distância para Novorizontino, (nove pontos) Noroeste (seis pontos) e Água Santa (quatro pontos) se somar três pontos contra o Mirassol nesta quarta-feira.

Do outro lado, porém, estará um time que, se vencer o São Paulo, retomará o status de dono da melhor campanha geral da competição, liderando o Grupo A, que também conta com Corinthians. Portanto, parada duríssima para o Tricolor.