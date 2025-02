São Paulo anuncia contratação do lateral esquerdo Wendell, ex-Porto

O São Paulo anunciou na noite desta terça-feira a contratação de Wendell. O lateral esquerdo, que pertencia ao Porto, já havia assinado um pré-contrato com o Tricolor, mas conseguiu ser liberado antecipadamente para se juntar a Lucas, Calleri, Oscar e companhia.

Wendell assinou contrato com o São Paulo válido até dezembro de 2027. Ou seja, o lateral esquerdo pertencerá ao Tricolor pelas próximas três temporadas, chegando para ser titular da posição.

"Sou do clube da fé, do tricampeão mundial. Eu sou do São Paulo Futebol Clube", disse Wendell no vídeo em que anuncia a sua contratação.