Santos x Botafogo-SP: confira onde assistir ao duelo pelo Campeonato Paulista

Com o resultado, o Santos chegou aos sete pontos e reassumiu a primeira colocação do Grupo B. Agora, o Alvinegro Praiano se encontra à frente do vice-líder Guarani, que também soma sete, por critérios de desempate.

No mesmo dia, o Botafogo-SP visitou a Portuguesa na Arena Pacaembu e perdeu por 3 a 2. Com a derrota, o Botafogo-SP continua na quarta e última posição do grupo A, com apenas três pontos conquistados até o momento.