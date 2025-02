Santos anuncia a contratação por empréstimo de Gabriel Veron, do Porto

O atacante pode jogar nas duas pontas. O técnico Pedro Caixinha entende que faltam extremos no Santos.

Veron é o sexto reforço do Santos para 2025. Além dele, foram anunciados: os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral direito Leo Godoy, o meia Thaciano e o atacante Tiquinho Soares. A diretoria também já se acertou com o meia Álvaro Barreal e a compra do volante Zé Rafael, do Palmeiras.