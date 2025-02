Rodada da NBA: Com grande atuação de Jalen Brunson, Knicks vencem Rockets

Dez jogos agitaram a noite desta segunda-feira e madrugada de terça no mundo na NBA. Entre os destaques, o New York Knicks venceu o Houston Rockets por 124 a 118, no Madison Square Garden.

Jalen Brunson foi o cestinha da partida com 42 pontos, além de conseguir dez assistências e seis rebotes. Pelo lado da equipe de Houston, Amen Thompson foi o destaque com um triplo-duplo (25 pontos, 11 assistências e 11 rebotes).