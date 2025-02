Red Bull Bragantino empata com Inter de Limeira e chega à quarta partida sem vitória no Paulista

Nesta terça-feira, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino visitou a Inter de Limeira no Limeirão, empatou por 1 a 1 e chegou à sua quarta partida sem vitória. Pitta foi quem balançou as redes para os visitantes, enquanto Albano Neto igualou para a equipe da casa.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino chegou aos cinco pontos, na quarta e última colocação do Grupo B. Esta é a quarta partida seguida sem triunfo do Massa Bruta, que agora acumula dois empates e duas derrotas. De outro lado, a Inter de Limeira também alcançou cinco somados, na terceira posição da chave A.

O Red Bull Bragantino volta aos gramados no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o São Paulo, no Nabi Abi Chedid. Na sexta, às 20h30, a Inter de Limeira visita a Portuguesa. Ambos os duelos serão válidos pela oitava rodada do Estadual.