Promessa da base, Nadson assina primeiro contrato profissional com o Santos

Nesta terça-feira, através de nota oficial, o Santos anunciou que Nadson, destaque das categorias de base do Peixe, assinou seu primeiro contrato profissional. O novo vínculo firmado entre clube e atleta é válido até 23 de janeiro de 2028.

"É um sonho realizado estar aqui assinando meu contrato profissional com o Santos. É um clube onde muito moleque sonha em estar. Realizar esse sonho de assinar e estar treinando com o profissional, treinando com 'o homem' também é um sentimento muito especial, um sentimento único. Meu sonho é poder trazer muitos títulos, me destacar bastante e ser feliz aqui no Santos", declarou o jogador de 16 anos.

Nascido em 2009, Nadson foi o atleta mais jovem do Santos na disputa da última edição da Copinha. O atacante encerrou a última temporada em alta, sendo vice-campeão paulista sub-15 e artilheiro do Santos no Campeonato Paulista.