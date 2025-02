Presidente do Talleres dispara contra o Corinthians: "Pensamos que era um clube sério"

O clube alvinegro contestou o pedido do dirigente argentino e entrou com recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). Em nota oficial, o Corinthians afirmou "que está conduzindo a questão dentro dos trâmites legais, respeitando todas as instâncias e confiante em uma solução justa para ambas as partes".

O Corinthians também foi acionado na Fifa pelo Santos Laguna, do México, que alega que o clube brasileiro atrasou a segunda parcela da aquisição do zagueiro Félix Torres. Assim como Garro, o beque equatoriano foi contratado no início de 2024.

Ao todo, o montante pedido pelos clubes na Fifa ultrapassa US$ 9,5 milhões (cerca de R$ 56 milhões na cotação atual).