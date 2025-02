Portuguesa-RJ x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Carioca

Após a vitória sobre o Botafogo, o técnico Filipe Luis sinalizou que continuará fazendo um rodízio no elenco para dar ritmo de jogo aos atletas neste início de temporada. Assim, como aconteceu na semana passada contra o Sampaio Corrêa, o Flamengo irá a campo com uma formação diferente da que atuou no domingo.

Jogadores que não foram titulares contra o Botafogo, como Arrascaeta, Luiz Araújo e Everton Cebolinha, devem iniciar a partida. Outro que pode estar entre os onze iniciais é Danilo. O jogador da Seleção Brasileira estreou com a camisa do Flamengo ao entrar no final da partida em Belém.

Já o lateral Varela foi dispensado devido ao falecimento da mãe, no Uruguai, e não estará disponível.

FICHA TÉCNICA



PORTUGUESA-RJ X FLAMENGO

Local: Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)