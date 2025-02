Portuguesa empata com Velo Clube e perde chance de virar líder no Paulistão

Nesta terça-feira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, a Portuguesa visitou o Velo Clube no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, e empatou por 2 a 2. Os gols dos mandantes foram marcados por Jefferson Nem e Sillas, enquanto Renan Peixoto (2) deixou tudo igual.

Com o resultado, a Lusa desperdiçou a oportunidade de dormir na liderança do Grupo B e ficou estacionada em terceiro lugar, com seis pontos. Santos (1º) e Guarani (2º) apresentam sete somados, com um jogo a menos. Do outro lado, o Velo Clube seguiu em último lugar do Grupo D, agora com cinco pontos.

A Portuguesa retorna aos gramados nesta sexta-feira, contra a Inter de Limeira, pela oitava rodada do Paulistão. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Pacaembu. Já o Velo Clube encara o Botafogo-SP neste sábado, às 16h. A partida, também válida pela oitava rodada da competição estadual, acontece no Estádio Santa Cruz.