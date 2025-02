Piquerez celebra retorno aos gramados e projeta Derby contra o Corinthians

Nesta terça-feira, após o treino de preparação do Palmeiras para o Derby contra o Corinthians, válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o lateral esquerdo Piquerez comemorou seu retorno aos gramados. O atleta contribuiu com uma assistência na goleada do Verdão sobre o Guarani por 4 a 1, no último domingo.

"Foram seis meses e um pouquinho mais, com muitas coisas que passaram no caminho, mas, com a ajuda de todo mundo aqui, de todos da Academia de Futebol, de todo mundo, conseguimos superar isso. Graças a Deus, já passou. Agora voltei a estar junto ao grupo, a estar à disposição, que é o que todo jogador quer fazer, e agora é poder ajudar a equipe, seja onde for", destacou Piquerez.

Os comandados de Abel Ferreira ostentam uma invencibilidade de sete jogos contra o Corinthians em Paulistas, com duas vitórias e cinco empates. O Derby está marcado para acontecer nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque.