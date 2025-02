Palmeiras x Corinthians: veja parcial de ingressos vendidos para o Derby no Allianz

A comercialização geral das entradas teve início nesta segunda-feira. Os valores dos bilhetes variam entre R$ 150 e R$250.

Este será o terceiro jogo do Verdão no Allianz Parque em 2025, o segundo com capacidade reduzida. Antes, na estreia do Estadual, contra a Portuguesa, o Palmeiras também precisou adaptar os setores devido à montagem de um palco. Enquanto isso, o duelo contra o Novorizontino foi alterado para a Arena Barueri por conta de um evento no estádio.

O Alviverde vem de vitória no Paulistão. O time de Abel Ferreira derrotou o Guarani no último domingo, por 4 a 1, no Brinco de Ouro, e ocupa a segunda colocação do Grupo D, com 11 pontos. O São Bernardo lidera a chave, com 15.

Veja valores dos ingressos para Palmeiras x Corinthians, por setor:

Gol Norte: R$ 150