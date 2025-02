Palmeiras encaminha empréstimo do meia Rômulo ao Ceará; veja detalhes

A informação foi publicada inicialmente pelo Nosso Palestra e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Rômulo foi contratado pelo Palmeiras em meados de abril do ano passado. Ele foi um dos destaques do Paulistão com a camisa do Novorizontino e se enquadrava em um perfil semelhante ao de Richard Ríos, como um jogador que teve boas atuações no Estadual, demandou baixo investimento e poderia render frutos no futuro.

O meia de 23 anos, entretanto, não conseguiu se firmar no Verdão. Ele disputou apenas 12 partidas em 2024, não marcou nenhum gol e deu só uma assistência. Já nesta temporada, foram quatro aparições discretas no Campeonato Paulista. Ele sequer esteve banco de reservas no último jogo da equipe, contra o Guarani, em Campinas.