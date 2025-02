Mauricio se destaca no Paulista e lidera participações em gols do Palmeiras em 2025

O meio-campista Mauricio tem sido um dos destaques do Palmeiras neste início de Campeonato Paulista. Com sete rodadas disputadas, o atleta tem brigado pela vaga de titular e até o momento é o líder de participações em gols do Verdão em 2025.

Ele soma três gols e uma assistência. Seu primeiro tento foi logo na estreia, na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, no Allianz Parque. Neste compromisso, ele foi autor dos dois tentos. No último domingo, fez um na goleada por 4 a 1 sobre o Guarani, no Brinco de Ouro.