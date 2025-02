Martínez cita evolução em período na Europa e quer se provar à torcida do Palmeiras: "Vou fazer o máximo"

"Estou vendo os jogos, sei o que fizeram no Palmeiras, são grandes jogadores. Logicamente, são grandíssimos jogadores. Cheguei para brigar sadiamente com eles porque o futebol é assim. Sei as características, o nível de jogo que eles têm e espero poder ajudar o time nessa posição se precisar", contou.

Martínez espera estar à disposição do técnico Abel Ferreira para o clássico contra o Corinthians, que acontece nesta quinta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque.