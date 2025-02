Mário Gobbi dispara contra novos associados e é convocado para se explicar no Conselho do Corinthians

Mário Gobbi, conselheiro vitalício e ex-presidente do Corinthians, disparou contra novos associados do clube em uma conversa com conselheiros do Cori (Conselho de Orientação) no último dia 13 de janeiro. A fala do ex-dirigente repercutiu dentro e fora do Parque São Jorge, e o mesmo foi chamado para se explicar no Conselho Deliberativo do Timão.

Gobbi criticou o presidente Augusto Melo por ter diminuído o valor da mensalidade do clube social. Na visão do ex-presidente, desde essa medida, "está cheio de bandido frequentando o Parque São Jorge". Mário chegou a problematizar o fato de pessoas circularem nas dependências do clube com chinelos.

"Vem aqui de final de semana, é chinelo havaiana, um baixo nível. Se você fizer alguma coisa, eles te peitam", disse Gobbi aos seus colegas.