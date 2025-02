Há 56 anos, a Nigéria parou uma guerra para ver Pelé jogar pelo Santos

Há exatos 56 anos, a Guerra de Biafra parava para o povo nigeriano ver o Santos jogar. O Peixão jogou em Benin, quase na fronteira da Nigéria com a região separatista de Biafra, e venceu a Seleção do Meio Oeste por 2 a 1, com gols de Edu e... pic.twitter.com/qzqHKlKiqM

Em 1968, o Santos venceu o Campeonato Brasileiro e optou por não jogar a Copa Libertadores do ano seguinte por motivos financeiros. O clube preferiu realizar partidas amistosas ao redor do mundo, porque os pagamentos eram em dólar. Economicamente, compensava mais, visto que o time mandante ficava com a renda das partidas na Libertadores.

Portanto, em 1969, o Alvinegro Praiano organizou um roteiro de partidas de exibição no continente africano, passando pelo Congo, Nigéria, Moçambique, Gana e Argélia. Na Nigéria, o Santos jogou duas vezes, na cidade de Lagos e depois de passar por Lourenço Marques (Moçambique), retornou ao país para jogar em Benin.

A cidade era próxima à fronteira da região separatista de Biafra, local de grande concentração de conflitos da guerra civil