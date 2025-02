Goiás lança campanha para incentivar participação feminina no futebol

'COP do Agro' pode prejudicar imagem do setor

Dessa forma, o clube abre espaço para suas torcedoras e colaboradoras falarem em um vídeo manifesto sobre os desafios e as conquistas femininas no meio e sobre principalmente a luta constante por respeito e igualdade no futebol.

A diretora de marketing do Verdão, Jessica Rezende, comenta a importância da manifestação no atual momento em que o futebol brasileiro vive.

"Acredito ser momento de darmos um ponto final no machismo presente no futebol. Nós, mulheres, já estamos em todas as áreas, comandando a bateria da torcida, liderando transmissões na televisão, trabalhando no dia a dia dos clubes e inclusive dirigindo as equipes. Todas merecemos ser respeitadas e valorizadas pessoal e profissionalmente, não existe espaço para mais discriminação no futebol", concluiu.

O vídeo aponta a importância da participação feminina em diversas áreas do futebol, desde a festa nas arquibancadas até os cargos de direção, que cada vez mais vêm sendo ocupados por mulheres. O Goiás, por fim, manifesta o seu apoio a todas as mulheres que diariamente vêm sendo vítimas de ataques machistas no esporte com maior alcance em todo o país.

O material pode ser assistido em todas as redes sociais do Goiás Esporte Clube (YouTube, Instagram, X e Facebook).