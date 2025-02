Giro: Fortaleza supera o Sport e aumenta vantagem na liderança da Copa do Nordeste

Nesta terça-feira, em confronto válido pela segunda rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, o Fortaleza visitou o Sport na Ilha do Retiro, venceu por 2 a 0 e aumentou sua vantagem na liderança da competição. Moisés e Breno Lopes balançaram as redes para os visitantes.

Com a vitória, o Fortaleza chegou aos seis pontos, na primeira colocação do Grupo A, e aumentou para dois sua diferença de somados em relação ao vice-líder, o Vitória, que tem quatro unidades. Por outro lado, com a derrota, o Sport permaneceu com três pontos, na quarta posição.

O Fortaleza volta aos gramados no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), quando recebe seu rival Ceará, no Castelão, pela quinta rodada do Cearense. Ao mesmo tempo, o Sport recebe o Maguary, novamente na Ilha do Retiro, pela sétima rodada do Pernambucano.