Giro europeu: Com gol brasileiro, Atlético de Madrid goleia Getafe e avança às semifinais da Copa do Rei

Nesta terça-feira, em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Rei, o Atlético de Madrid recebeu o Getafe no Estádio Cívitas Metropolitano, goleou por 5 a 0 e avançou à próxima fase. Giuliano Simeone (2), o brasileiro Samuel Lino, Ángel Correa e Sorloth balançaram as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Atlético de Madrid se classificou às semifinais e agora aguarda sorteio para descobrir quem será o seu próximo adversário. De outro lado, com a derrota, o Getafe foi eliminado do torneio.

O Atlético de Madrid volta aos gramados no próximo sábado, às 17h (de Brasília), quando visita o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. No domingo, às 10h, o Getafe visita o Alavés, no Coliseum Alfonso Pérez. Ambos os duelos serão válidos pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.