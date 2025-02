Garotos enfrentam chuva para ver Neymar de árvore, ganham piscada e 'autógrafo' em chuteira

"Inexplicável. Ele deu uma piscadinha para nós. Agora ele sabe que a gente existe. Vale qualquer desafio para ver o Neymar. O Santos vai voar agora, campeão paulista, brasileiro e vai para a Libertadores", disse Davi, de 17 anos, pendurado na galho.

Pouca euforia dos meninos vendo o Neymar? pic.twitter.com/ENELIDMJmQ

? Rodrigo Matuck (@Romatuck) February 4, 2025

"Emoção muito grande. Eu só via ele no YouTube. Somos muito fãs do Neymar. Ele é muito grande. A árvore estava escorregando, mas colocamos a lixeira pra ajudar. Estamos aí, em todos os lugares atrás do homem. Alegria máxima. Agora é o Santos saber usar a joia", disse Lucas, que dividiu um pedaço da árvore com os amigos Roni e Guilherme.

No final do treino, quando Neymar caminhava para retornar para a parte interna do CT, dois garotos ainda jogaram as suas chuteiras para tentar ganhar uma assinatura do ídolo.