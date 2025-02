São Paulo deve ter força máxima contra o Mirassol; veja provável escalação

A escalação do São Paulo deverá ser mantida para o duelo desta quarta-feira (5), contra o Mirassol, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Nesta terça, o técnico Luis Zubeldía comandou o último treino antes do próximo compromisso no Estadual, em casa, para se redimir da derrota no clássico contra o Santos, no último sábado, na Viva Belmiro.

A única mudança em relação ao time do San-São tende a ser a entrada de Alan Franco na zaga, o que faria Sabino voltar para o banco de reservas. O zagueiro argentino desfalcou o time contra o Santos por sobrecarga na coxa esquerda, mas voltou a treinar nesta semana e deve ficar à disposição.