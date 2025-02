Emerson Ferretti e Rayan Dutra discutem a experiência LGBTQIA+ no esporte

O novo episódio de "O Amor na Influência" ? videocast original da Wondery, estúdio de podcasts da Amazon ? conta com os atletas Emerson Ferretti e Rayan Dutra como convidados. Ex-goleiro com passagens por clubes como Flamengo e Bahia, Ferretti hoje é presidente do Bahia, enquanto Dutra é ginasta especializado no trampolim. No programa, que vai ao ar hoje às 19h30, ambos conversam com os apresentadores Gabriel Santana e Camila Fremder sobre como é ser um homem LGBTQIA+ que trabalha com esporte no Brasil.

Ao longo do papo, Emerson Ferretti trará sua vivência como jogador de futebol que passou anos mantendo sua sexualidade em segredo, além de narrar as dificuldades que enfrentou durante seu período como atleta e que o levaram à depressão no auge da carreira. Já Dutra vai contar sobre sua experiência como o único atleta bissexual a representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris em 2024, e também abordará a importância de referências LGBTQIA+ no esporte, citando Diego Hypólito e Arthur Nory como exemplos de representatividade na ginástica brasileira.