Em SP, NFL Brasil promoverá o maior evento internacional do Super Bowl

Não fique de fora do maior evento do Super Bowl fora dos Estados Unidos. Compre seu ingresso para o NFL IN BRASA!

O NFL In Brasa será realizado na ARCA, na Vila Leopoldina, e contará com atrações nos três dias de evento. Terá as estações de field goal e recepção, quarterback challenge, circuito de running back, flag football e Madden 25 em realidade virtual, Além de um espaço de alimentação, lojas com produtos oficiais da NFL e exposição de itens exclusivos dos 32 times da liga.

Nas noites de sexta-feira e sábado, o evento terá shows exclusivos. A banda Blue Note se apresentará na sexta-feira e no sábado, terá um show exclusivo do cantor Marcelo D2. No domingo, os telões exibirão o Super Bowl com narração exclusiva de Rômulo Mendonça para o evento.