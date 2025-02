Diretor de marketing do São Paulo revela acordo por patrocínio nas mangas da camisa

O acordo de patrocínio para as mangas da camisa pode não ser com a Sil, que foi uma patrocinadora pontual no clássico contra o Corinthians, mas o São Paulo tem planos de estreitar ainda mais os laços com a empresa de fios e cabos elétricos.

"Mais que uma possibilidade, é um desejo do São Paulo. A sil é uma grande empresa, esteve com a gente no Majestoso, a família é de são-paulinos, então temos boas expectativas, temos alguns projetos em andamento com eles", prosseguiu o diretor de marketing do São Paulo.

A ideia do São Paulo é ter uma receita de aproximadamente R$ 900 milhões em 2025. O marketing deverá ser responsável por 30% desse montante.

"Nosso planejamento de faturamento esse ano no São Paulo chega na casa dos R$ 880, 900 milhões contando todo o faturamento do clube, considerando arrecadação, direitos de imagem, venda de atletas, investimentos em marketing. Faturamento que deve gerar em torno dos R$ 900 milhões. O marketing especificamente em torno de R$ 300 milhões", concluiu Eduardo Toni.