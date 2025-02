Destaque da base do Santos, Nadson celebra parceria com Neymar em treino: "Sonho que se tornou realidade"

Nesta segunda-feira, Neymar se apresentou no CT Rei Pelé e treinou pela primeira vez com o restante do elenco. Com apenas 16 anos de idade, Nadson, um dos atletas que participaram do trabalho com o astro e destaque nas categorias de base do clube, exaltou a oportunidade de treinar com o camisa 10 do Peixe.

"É uma experiência única. Representa um sonho para mim. Desde que eu comecei a acompanhar o Neymar, sempre vi ele jogando, até jogava com ele no videogame. Agora, estar aqui, treinando ao lado dele, é um sonho que se tornou realidade", declarou.

"Passou um filme na minha cabeça. Não é todo dia que você recebe uma assistência de um ídolo, né? Fiquei até nervoso de estar perto dele (risos), mas é algo incrível. Só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade", completou.