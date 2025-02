Cuca chega aos 250 jogos no comando do Atlético-MG nesta terça-feira

Entretanto, não é apenas de festa que Cuca viverá nesta terça-feira. O técnico precisa da vitória para o Atlético continuar com chances reais de qualificação para avançar às semifinais. O Galo está apenas na terceira posição do Grupo A, com sete pontos, um ponto atrás do Betim, líder do grupo. E na campanha de possível melhor segundo colocado, a equipe está quatro pontos atrás do América-MG, vice-líder do Grupo B.

Nas últimas três partidas da fase de grupos, o Galo recebe o Athletic, visita o Cruzeiro e encerra recebendo o Itabirito. Devido à pré-temporada nos Estados Unidos, o Atlético-MG jogou as três primeiras rodadas do Campeonato Mineiro com seus jogadores da base, obtendo apenas três pontos em nove possíveis.