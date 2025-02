Corinthians inicia preparação para clássico contra o Palmeiras; veja como foi

Para a partida contra o Verdão, o Corinthians deve seguir sem contar com Maycon (transição) e Gustavo Henrique (lesão no tendão do músculo adutor da perna direita). O lateral direito Matheuzinho (desconforto no músculo posterior da coxa) e o meia Rodrigo Garro (transição) são tratados como dúvidas.

O Corinthians fará o último treino antes do clássico na tarde desta terça-feira. O Timão busca vencer o primeiro grande jogo no ano, já que perdeu para o São Paulo neste Estadual.