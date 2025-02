Corinthians atropela São Paulo em Majestoso no NBB e aumenta jejum do rival

Na noite desta terça-feira (4), em confronto válido pela 23ª rodada do NBB, o Corinthians visitou o São Paulo no Ginásio do Morumbi, venceu por 90 a 66 (22/18, 31/14, 18/18 e 19/16) e aumentou a sequência negativa do Tricolor na competição.

Com o triunfo, o Corinthians chegou aos 32 pontos, agora na 12ª colocação da tabela, e aumentou a sequência de derrotas do São Paulo para sete. Com o revés, o Tricolor tem 32 pontos somados e aparece na 13ª posição.

O Corinthians volta às quadras na próxima quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Paulistano, no Ginásio Wlamir Marques. No sábado, às 17h, o São Paulo visita o Pinheiros. Ambos os duelos serão válidos pela 24ª rodada.