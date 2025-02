Corinthians apresenta à Justiça plano para quitar R$ 367 milhões de dívida em 10 anos; confira

O Corinthians alega que se encontra com o fluxo de caixa estrangulado e que perdeu credibilidade no mercado devido às gestões financeiras ineficientes no passado. O clube também entende que perdeu receitas importantes com bilheteria e sócio-torcedor devido à ausência de público no período de pandemia da covid-19.

O Timão pretende priorizar alguns credores, como idosos, pessoas com grave doenças, vítimas de acidente de trabalho e pessoas com acordos prevendo redução de pelo menos 30% do valor devido.

A ideia do Corinthians é oferecer benefícios aos "credores parceiros", que mantiveram a prestação de serviços e/ou financiamento ao clube depois do pedido de Regime Centralizado de Execuções. Eles receberão 50% dos valores alocados nas parcelas de distribuição do plano.

O presidente Augusto Melo se manifestou sobre o plano, dizendo que o clube tem se esforçado para sanar as contas e manter o protagonismo em campo.

"Todo nosso planejamento foi feito visando a melhor forma do Corinthians conseguir quitar sua divida e se manter sustentável, não estamos nos recusando a pagar, como sempre falei, pegamos o Clube totalmente endividado e faremos o possível para que isso não afeta nosso desempenho. Nossos departamentos estão trabalhando duro para que a gente consiga sanar as contas e manter o nosso protagonismo. Hoje nossos credores sabem como vão receber e quando vão receber, esse era nosso objetivo. Agora tenho certeza que o Corinthians manterá suas obrigações e a torcida pode ficar tranquila que a gente vai ter muitas alegrias daqui para frente", disse Augusto.